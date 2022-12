Na železnici platí nové jízdní řády i ceny

Vlaky na tuzemské železnici začnou ode dneška jezdit podle nového jízdního řádu. Vedle změny času odjezdů většiny spojů bude nejvýraznější novinkou zrychlení vlaků na některých trasách, například z Prahy do Českých Budějovic nebo do Ostravy. Dopravci chystají i spuštění některých nových spojů. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. S novým jízdním řádem zároveň někteří zdraží jízdenky, u ČD se ceny zvýší o 15 procent.

Státní dopravce zvyšuje ceny jízdného každoročně, a to v reakci na inflaci. Zatímco v předchozích letech se zvýšení cen pohybovalo v nižších jednotkách procent, letos jízdenky u ČD zdraží o 15 procent. Důvodem je podle dopravce velký růst nákladů na energie a materiál, což spolu s vysokou inflací zvýšilo výdaje společnosti o miliardy korun.

Změny dopravci chystají i v mezistátní dopravě. České dráhy pustí nový noční spoj Canpus, který jako denní vlak zajistí přímé spojení Prahy a Lipska a přes noc na trase Praha-Curych. Dráhy dále obnovují přímé vlakové spojení z Prahy přes Tábor a České Velenice do Vídně a rozšíří počet spojů z Prahy do Krakova nebo do Žiliny. Posílí také provoz vlaků mezi Ostravou a Žilinou. Novinku připravuje také RegioJet, který bude nově zajíždět až k vídeňskému letišti Schwechat. Na trase Praha-Brno-Vídeň bude vypravovat celkem šest vlaků denně.