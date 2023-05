Zájem Čechů o cestování vlakem po Evropě podle dopravců roste

O cestování vlakem po Evropě u Čechů roste zájem, dopravci posilují nejžádanější spoje do Polska, Chorvatska či na Slovensko. Osobní železniční dopravci to uvedli pro ČTK. Nabízí cestujícím mimo jiné noční spoje s lůžkovými vozy, převozy jízdních kol či restaurační vozy.

Dopravce Leo Express navyšuje v reakci na zvýšení poptávky počet vlakových spojů do Polska a zpět na tři týdně. "Největší meziroční nárůst zájmu zaznamenala linka z Prahy do Budapešti, která vede přes Vídeň. Zájem o jízdenky je letos vyšší o 150 procent," uvedla mluvčí RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová. Dodala, že společnost pozoruje větší zájem také o cesty na Slovensko, proto bude od 1. července vypravovat tři spoje do Košic denně namísto dvou. Zájem roste také o cesty vlakem do Chorvatska.

Také České dráhy vidí silnější zájem o cestování vlakem na mezistátních linkách. České dráhy nabízí přímá spojení například do Švýcarska, Polska, na Slovensko či do Maďarska, kam vypravují i noční vlaky s lůžkovými vozy. "V případě spojení z Prahy na sever a východ Slovenska také vypravujeme autovlak, což je spoj, ve kterém je možné přepravit také svůj vlastní osobní automobil nebo motorku," uvedl Šťáhlavský. Cyklisty dopraví České dráhy k dálkovým evropským cyklotrasám.