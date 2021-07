Národní muzeum otevřelo expozici novodobých českých dějin, připravovala se přes osm let

Národní muzeum nově otevřelo expozici českých dějin 20. století. A to v nové budově, která byla mimo jiné sídlem Federálního shromáždění socialistického Československa. Prezentace se připravovala přes osm let a podle jejích autorů je nejrozsáhlejší expozicí moderních dějin, jaká kdy v Česku vznikla. Začíná první světovou válkou a končí vstupem ČR do Evropské unie. Spíše než politické dějiny chce na 1000 exponátech a 2000 metrů čtverečních zachytit proměnu společnosti v daném období. "Expozice nechce ukazovat jen válečné konflikty a politické zlomy, nechce ale také sklouzávat v touze přilákat diváka k líbivému retru," řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. "Expozice ukazuje životy obyčejných lidí, ale i událostí, které změnily celý svět. Snažili jsme se využít i nejmodernější multimediální nástroje a našeho návštěvníka vtáhnout do děje bouřlivého 20. století," uvedl. Vytvořit expozici moderních dějin je podle něj pro historiky a muzejníky jedna z nejtěžších disciplín.