NATO by mělo každý rok poskytnout více než 40 miliard na pomoc Ukrajině

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg chce po spojencích, aby přijali víceletý finanční závazek vůči Ukrajině. Každý rok by podle něj mělo NATO poskytnou více než 40 miliard na pomoc zasažené zemi a na zátěži se spravedlivě podílet. Uvedl to na neformálním setkání aliančních ministrů v Praze. Očekává, že na červencovém summitu NATO ve Washingtonu aliance přijme závazná rozhodnutí. Fond by podle Stoltenberga měl řešit jak současné potřeby země tak i její budoucnost. Aliance by měla také vymezit další cestu Ukrajiny do NATO, protože členství by bylo její největší bezpečnostní zárukou. Generální tajemník také zopakoval, že sebeobrana Ukrajiny není eskalací konfliktu, ale je základním právem.

Stoltenberg se vyjádřil také ke krokům členským států aliance, které uvolňují omezení ohledně využívání zbraní darovaných Ukrajině. Uvítal, že Ukrajina bude moci zbraně používat ve vyšší míře a to i na území Ruska. Tyto kroky zatím podniklo Německo, Švédsko, Estonsko či Polsko. Stoltenberg na konferenci uvedl, že válka se vyvíjí a uvolňování omezení ze strany spojenců vítá. Rusko podle něj eskaluje u Charkova konflikt, zatímco útočí ze svého vnitrozemí a Ukrajina by měla mít právo se bránit.

K bezpečnosti Ukrajiny musí mít NATO dlouhodobější přístup, řekl Lipavský

K bezpečnosti Ukrajiny musí mít Severoatlantická aliance dlouhodobější přístup, řekl po jednání ministrů zahraničí NATO český ministr Jan Lipavský (Piráti). Ukrajina musí být podle něj schopná bojovat proti ruské invazi, a to i na ruském území. Jedinou dlouhodobou zárukou proti ruským imperiálním ambicím je členství Ukrajiny v NATO, dodal.

Více než tříhodinová schůzka se podle Lipavského po většinu doby věnovala otázkám Ukrajiny, tedy jak zastavit Rusko, ale také například jak řešit hybridní hrozby. Mluvilo se také o potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu či o české muniční iniciativě. Lipavský zopakoval, že vybrané peníze aktuálně stačí na půl milionu kusů munice do konce roku. První dodávky by měly dorazit během několika týdnů. Členské země NATO musí podle Lipavského nejen splnit své závazky, ale také diskutovat, jak zvýšit vlastní produkci vojenského materiálu.