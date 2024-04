Nejnavštěvovanějším přírodním cílem v ČR loni opět byly Adršpašské skály

Nejnavštěvovanějším přírodním turistickým cílem v Česku loni opět byly Adršpašské skály v Královéhradeckém kraji. Zavítalo do nich 488 tisíc lidí, což bylo o 22 procent více než předloni. Vyplývá to z dat státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism, které má ČTK k dispozici. Agentura podle své mluvčí Kateřiny Beránkové do žebříčku zařadila takové přírodní turistické cíle, u kterých lze fakticky změřit návštěvnost, a to například prodejem vstupenek nebo čidly. Za Adršpašskými skalami stejně jako předloni následovala Lysá hora v Moravskoslezském kraji, kterou navštívilo 320.000 lidí. Na třetím místě je České Švýcarsko - kolem čidla u rozcestí Tři prameny, odkud vede trasa na Pravčickou bránu, loni prošlo přibližně 300 tisíc lidí. Čtvrtým nejnavštěvovanějším přírodním turistickým cílem v Česku byly Punkevní jeskyně s propastí Macocha v Jihomoravském kraji, přivítaly zhruba 210 tisíc lidí.