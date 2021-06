Nejrychleji rostoucí sítí v Česku je TikTok, využívá ji 21 procent lidí

Nejrychleji rostoucí sociální sítí v Česku je TikTok, kterou v současnosti využívá 21 procent lidí, což je o pět procentních bodů více než před rokem. Síť je jedničkou mezi mladými do 30 let, kde s ní má zkušenost každý druhý. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu Ami Digital Index. Dlouhodobě nejpopulárnějšími sociálními médii jsou YouTube a Facebook, se kterými má zkušenost devět z deseti Čechů starších 15 let. Zejména Facebook se nyní stává doménou starší generace. Mezi stále oblíbenější sítě, zvlášť mezi mladší generací, patří Instagram, zkušenost s ním má 54 procent Čechů. Doba, kterou Češi věnují sociálním sítím, je stále nejvyšší v historii. Průměrně na nich stráví denně zhruba dvě a půl hodiny a 16 procent lidí více než čtyři hodiny za den.