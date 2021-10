Nudíte se? Pojďte jútjúbovat, facebookovat, tweetovat!

Foto: Gerd Altmann, Pixabay, CC0

Faxovat zprávy se dnes už nevyplatí. Rychlejší je někomu zatelefonovat či zaesemeskovat. Když se vám nechce utrácet za call a sms, je rovnou jednodušší si s někým icqovat, skypovat či zoomovat, jednoduše si dát hovor online. Hledat si zajímavosti v encyklopedii? To by vám zabralo spoustu času, mnohem rychlejší je si odpovědi na vybrané otázky vygooglovat. Něco nosit na poštu – hloupost, blůtůovat stojí mnohem méně práce. Nudíte se? Pojďte jútjúbovat, facebookovat, instagramovat, tweetovat, a hned máte o zábavu postaráno.

Foto: Karolina Grabowska, Pixabay, CC0

Když se vám děje něco cool, tak byste to měli hned postnout na sociální sítě, nezapomeňte to však pořádně otagovat čili ohastagovat, ať si toho taky někdo všimne. Chcete přece zůstat in. A když má něco swag, tak vám to taky třeba někdo bude lajkovat, v opačném případě se bohužel setkáte spíše s pár hejty. Člověk by měl jít neustále s dobou, proto není zrovna eko si tisknout hromady papírů, místo toho si ale můžete všechno cloudovat.

Taky máte pocit, že uvedený text není česky? Užívání internetu a s tím spojený pohyb na sociálních sítích stále častěji napomáhá k přirozenému začleňování některých cizojazyčných výrazů do běžné mluvy uživatelů českého jazyka. Možnost komunikovat na online aplikacích využívá stále více lidí, především pro mladší generaci je to nezbytnou součástí společenského i pracovního života. Používání anglických slov v internetovém prostředí se tak stává atraktivnější, výstižnější a významově silnější.

Foto: AzamKamolov, Pixabay, CC0

Na začátku našeho textu se objevuje přemíra slovesných přejímek z angličtiny – skypovat, zoomovat, googlovat, atd . Přejímání sloves do češtiny s sebou nese nutnost slovotvorné a tvarotvorné adaptace, ke které dochází pomocí přípony. A jak takové sloveso vlastně vzniká? Nejčastěji se při tvoření neologických sloves od anglických základových slov (nejčastěji substantiv) používá formant -ova-, jako např. facebook + -ova- > facebookovat.

Závěrem už snad stačí jen dodat, že pokud se vám tento příspěvek líbil, nezapomeňte mu dát lajk nebo třeba i rovnou follownout celý kanál.