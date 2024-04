Nejvyšší kontrolní úřad: Miliardové dotace Národní sportovní agentury byly bez kontroly

Národní sportovní agentura nedostatečně kontrolovala, jak kluby a svazy nakládají s dotacemi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval výdaje na sport ze státního rozpočtu v letech 2019 až 2022. V tomto období šlo na podporu sportu víc než 26 miliard korun. Podle kontrolorů agentura peníze v některých případech neposkytovala hospodárně a účelně - postupovala netransparentně, a to i přes to, že kvůli lepší přehlednosti NSA před pěti lety vznikla. A někdy se agentura ani neřídila právními předpisy. NSA navíc vydávala rozhodnutí o poskytnutí dotace podle NKÚ pomaleji, než ministerstvo školství.

Agentura vznikla v roce 2019 z rozhodnutí tehdejší vlády. Sportovním klubům peníze rozděluje od roku 2021, do té doby to dělalo ministerstvo školství.