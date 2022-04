Německo povolilo vývoz 56 bojových obrněnců z Česka na Ukrajinu

Německá vláda schválila prodej 56 obrněných vozidel typu PbV-501 z Česka na Ukrajinu. Původně patřila armádě socialistické NDR, nyní je vlastní česká firma. ČTK to potvrdilo německé ministerstvo obrany. O souhlasu německé vlády informoval server listu Die Welt, jenž píše o 58 bojových vozidlech pěchoty. Prodej obrněnců, které mají podpořit Ukrajinu při obraně proti ruské agresi, ještě před dvěma lety Berlín zamítl.

"Spolková vláda ve středu souhlasila s reexportem 56 obrněných vozidel," řekla ČTK mluvčí německého ministerstva obrany. Jméno české firmy neuvedla a neupřesnil ho ani portál Die Welt. Téměř šest desítek bojových obrněných vozidel by mělo na Ukrajinu dorazit během několika týdnů. Podle serveru je ještě potřeba "je dát do pořádku".

Bojové vozy vybavené děly patřily podle serveru do standardní výbavy armád Varšavské smlouvy. Po sjednocení Německa se staly majetkem Bundeswehru, který je koncem 90. let předal švédské armádě. Ta je později prodala české firmě. Firmy a státy, které chtějí do třetích zemí vyvážet původně německé zbraně, musí vždy žádat Berlín o souhlas.