Německý parlament zbavil imunity poslance AfD českého původu

Spolkový sněm zbavil imunity poslance Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně, který je českého původu. Informovala o tom veřejnoprávní televize ZDF. Bavorský zemský kriminální úřad (LKA) následně prohledal Bystroňovu parlamentní kancelář. Prohlídka podle magazínu Der Spiegel souvisí s vyšetřováním, jež vede mnichovské státní zastupitelství. Bystroň, dvojka na kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu, čelí podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Poslanec to opakovaně popřel. S prohledáním Bystroňovy kanceláře souhlasily podle médií všechny parlamentní frakce s výjimkou AfD, která se při hlasování zdržela, uvádí německá média. Mnichovské státní zastupitelství se Bystroňovým případem zabývá od začátku dubna, kdy zahájilo takzvané předběžné vyšetřovací řízení. To neznamená, že by poslanec byl podezřelý, ale souvisí s prověřením aktuálních zpráv v médiích. Zda zastupitelství věc přehodnotilo, známo není. Podle informací Deníku N, týdeníku Die Zeit a veřejnoprávní stanice ARD existuje nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 20.000 eur (494.000 Kč) od propagandisty Arťoma Marčevského, kterého spolu s proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem Česko v březnu zařadilo na národní sankční seznam.