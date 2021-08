Německý prezident se sešel s českými politiky a navštívil kryptu výsadkářů

Prezident Miloš Zeman poděkoval po dnešním jednání se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Německu za podporu při epidemii covidu-19. Zeman na tiskové konferenci řekl, že se hlavy státu shodly v hodnocení situace v Afghánistánu, naopak rozpory mají v pohledu na ekologické plány Evropské unie. jako významný exportér elektřiny bude velmi ráda elektřinu do Německa za rozumnou cenu dodávat," doplnil Zeman. Hovořilo se také o dopravním spojení mezi Prahou a Mnichovem, ale také o regulaci Labe.

Steinmeier ocenil kvalitu vzájemných vztahů, které podle něj mohou být sotva lepší. Je podstatné, aby takové zůstaly i v dalších generacích, zdůraznil. Cestu vlakem využil i k rozhovoru s pendlery z obou stran. Chce se zasadit o to, aby se již kvůli epidemii covidu-19 neuzavíraly hranice.

Německý prezident se setkal rovněž s předsedou Poslanecké sněmovny a Senátu. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) poděkoval Franku-Walteru Steinmeierovi za to, že v Praze uctil památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Během odpoledního setkání ve Sněmovně spolu debatovali i o tom, že dobré jsou nejen mezistátní vztahy, ale i vztahy mezi parlamenty obou zemí.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ocenil, že Steinmeier je jedním z mála politiků, který je schopen spojovat i na evropské úrovni. Vystrčil poukázal na to, že Česko vlivem svých zkušeností s komunismem nemá rádo stanovování příliš ambiciózních cílů. "Jsme velmi alergičtí na to, když si něco podobného vytyčuje Evropská unie a plánuje na desítky let dopředu věci, o kterých není zřejmé, zda je bude možné splnit," podotkl. Podle Vystrčila i Německo změny v energetické politice přizpůsobí jejím dopadům. Tématem jednání v Senátu byla i spolupráce příhraničních regionů, například Karlovarského a Ústeckého kraje s Bavorskem a Saskem. Senátoři s německým prezidentem probírali také možnosti spolupráce ve vzdělávání mladých lidí.