Nezaměstnanost v červnu dál klesla na 3,4 pct., trh práce zůstává přehřátý

Nezaměstnanost v Česku v červnu dále klesla na 3,4 procenta. Lidí bez práce bylo na konci června 249.792, což bylo o 4101 méně než v květnu. Volných pracovních míst naopak přibylo téměř o tisícovku na 286.690 pozic. Pracovní trh ovlivňují spolu s dlouhodobě vysokým zájmem o zaměstnance převážně v dělnických a vysoce odborných profesích či řemeslníky také sezonní práce. Podle posledních zveřejněných čísel unijního statistického úřadu Eurostat byla nezaměstnanost v květnu v Česku nejnižší ze zemí Evropské unie.

Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (4,9) a Most (4,5). Nejméně je to v okresech Praha-východ a Mladá Boleslav, kde připadá na jednoho uchazeče shodně pět míst. Trh práce zůstává přehřátý, zpomalení ekonomiky se na něm neprojevilo, shodují se analytici. "Data za červen potvrdila pokračující hlad českých firem po pracovní síle, a to navzdory oslabenému výkonu české ekonomiky. I když některé firmy své zaměstnance propouštějí, uvolněná pracovní síla je okamžitě absorbována v jiných částech ekonomiky. Napjatý trh práce v ČR dokázal bez problému absorbovat příliv uprchlíků z Ukrajiny, a navíc generovat silné tlaky na růst mezd," uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Analytici předpokládají, že za celý rok bude nezaměstnanost 3,7 procenta.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v červnu v Ústeckém kraji s podílem lidí bez práce 5,3 procenta, následoval Moravskoslezský kraj s 4,7 procenta. Tyto regiony měly nejvyšší nezaměstnanost i před rokem, upozornil úřad práce. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v červnu v Jihočeském kraji s 2,4 procenta. O desetinu procentního bodu vyšší byl podíl lidí bez práce shodně ve Zlínském a Pardubickém kraji a na Vysočině.