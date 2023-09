Nezaměstnanost v ČR stoupla na 3,6 pct, ekonomická stagnace se v ní neprojevuje

Nezaměstnanost v Česku v srpnu vzrostla od července o 0,1 procentního bodu na 3,6 procenta, zvýšila se druhý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v srpnu byla nezaměstnanost 3,4 procenta. Podle analytiků způsobily meziměsíční růst nezaměstnanosti výhradně sezonní faktory. Hospodářská stagnace, s níž se země potýká, se do trhu práce nepropisuje. Odborníci neočekávají, že by do konce roku nezaměstnanost překročila čtyři procenta.

Počet lidí bez práce proti červenci vzrostl o 1870 na 260.803. Pracovních míst naopak ubylo, ke konci prázdnin jich zaměstnavatelé nabízeli 281.207, což bylo o 4400 méně než v červenci. "Trh práce ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Zájem je stále i o sezonní pracovníky, například v zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v předchozím měsíci hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují," uvedl Úřad práce ČR. Hlavní vlnu absolventů v evidenci nezaměstnaných očekává úřad v září, kdy postupně končí také sezonní práce.

Analytici vidí za srpnovým mírným růstem nezaměstnanosti sezonní vlivy. "Minimální nárůst pravděpodobně způsobuje sezonní vliv - absolventi škol, kteří si ještě užívají poslední prázdniny, a postupný konec sezonních prací. V podstatě neměnící se údaj dokazuje, že stále přetrvává situace, kdy se déletrvající ekonomická stagnace hraničící s recesí nepropisuje na trh práce v té podobě, že by došlo k propouštění. Lidé, zejména ti kvalifikovaní, jsou stále potřeba," uvedl expert PwC na řízení lidských zdrojů Karel Kolář.