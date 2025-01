Nízká spolehlivost pošty nedovolí korespondenční volbu v osmi státech světa

Češi žijící v cizině nebudou zřejmě moct využít při podzimních sněmovních volbách korespondenční hlasování v Afghánistánu, Jemenu, Severní Koreji, Libyi, Palestině, na Haiti, v Somálsku a v Západní Sahaře. Podle odhadu v takových regionech žijí desítky Čechů. Krajané budou moct na podzim volit korespondenčně poprvé, umožní to loni přijatá změna zákona. Dostupnost poštovních služeb bude diplomacie průběžně monitorovat a v případě potřeby připraví novelizaci nařízení. Čeští občané, stejně jako v minulých hlasováních, tam budou moct odvolit prezenčně na zastupitelském úřadě (ZÚ), v jehož konzulárním obvodu mají své bydliště a v jehož zvláštním volebním seznamu jsou zapsáni.

Korespondenční formu hlasování by mohli podobně jako dosud využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Budou muset včas o hlasování poštou požádat a nahlásit adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na nich volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si voliči vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem dají do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu. Hlasy z ciziny se mají započítávat do čtyř největších krajů místo původně navrhovaných dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů.