Nový památník v Jihlavě připomíná v místě popraviště oběti justičních vražd

Nový památník v Jihlavě připomíná v místě někdejšího popraviště oběti komunistického režimu z počátku 50. let minulého století. Dílo navržené architektem Zdeňkem Sendlerem má podobu plného kovového zábradlí u schodiště do suterénu, do kterého jsou vyřezaná písmena pamětního textu. Odhalení se uskutečnilo po přednášce historika Michala Stehlíka o případu Babice v sousedním výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Střelba v babické škole, kde byli 2. července 1951 zastřelení tři funkcionáři místního národního výboru, se stala pro komunistický režim záminkou k monstrózním procesům. Přes sto lidí bylo zatčených, 11 dostalo trest smrti. Další rodiny režim vystěhoval a zabavil jim jejich majetek.

Rektor Zdeněk Horák před odhalením památníku uvedl, že je na autentickém místě, kde byly vykonávané hrdelní tresty. Michal Stehlík dodal, že dnešní událost nevnímá jen pohledem historika. Připomněl popravy, které se v Jihlavě uskutečnily 3. srpna 1951 nad ránem. "Když se po 11 letech vrátí z vězení můj pradědeček, tak píše paměti o tom, jak slyšel zatloukání rakví. Já jsem teď v místě, kde můj praděd seděl za jedním z těch oken a prožíval ten moment," řekl.