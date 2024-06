Nový slovenský prezident Peter Pellegrini je v Česku na své první zahraniční návštěvě

Do Prahy přijel nový slovenský prezident Peter Pellegrini. Je to už tradičně první oficiální cesta na dvoustranná jednání po zvolení do funkce. Pellegrini se stal slovenským prezidentem v polovině června, kdy vystřídal Zuzanu Čaputovou. Na náměstí Jana Palacha v Praze uctila slovenská hlava státu památku obětí loňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Loni 21. prosince tam přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové, 25 lidí bylo zraněno. Poté Pellegrini krátce promluvil s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou a děkankou filozofické fakulty Evou Lehečkovou.

Poté zamířil slovenský prezident na Pražský hrad, kde ho přijal prezident Petr Pavel. Jednat budou kromě aktuální politické situace i o vztazích obou sousedních států. Následně se má Pellegrini sejít také s místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Odpoledne by měl ve Strakově akademii jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) mimo jiné o rozvoji obranné a obranně-průmyslové spolupráce, energetické bezpečnosti či agendě zasedání Evropské rady, která se v Bruselu uskuteční ve čtvrtek a v pátek.

V programu má slovenský prezident i schůzku s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který ho podpořil v kampani a v Bratislavě se zúčastnil jeho nedávné inaugurace, stejně jako expremiér a bratislavský rodák Andrej Babiš (ANO).