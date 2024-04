O velikonočním víkendu zemřelo při nehodách sedm lidí, nejvíc od roku 2016

O prodlouženém velikonočním víkendu od pátku do dneška zemřelo letos v Česku při dopravních nehodách již sedm lidí, což je nejvíc od roku 2016. V roce 2023 měly havárie za velikonoční víkend dvě oběti. Vyplývá to z předběžných statistik policie.

Letošní březen přinesl několik rekordně teplých dní, teplé a slunné počasí láká k jízdám motorkáře. Tři motocyklisté byli i mezi oběťmi nehod o velikonočním víkendu. Několik řidičů aut o víkendu zahynulo po nárazu do pevné překážky při vyjetí mimo silnici. Například v neděli krátce po půlnoci vyjel osobní vůz v Brně mimo silnici na stavbu, kde po nárazu do traverzy jeden člověk zemřel a dva skončili se zraněními v nemocnici. Také v neděli zemřela na Domažlicku osmnáctiletá řidička, nezvládla zatáčku a narazila do stromu.