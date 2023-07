Objem výroby osobních automobilů se v Česku opět blíží úrovni před pandemií koronaviru

Českému automobilovému průmyslu se opět začíná dařit, výroba se blíží úrovni před pandemií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Za první pololetí letošního roku automobilky vyrobily asi o 130 tisíc osobních aut víc než za stejné období loni. Naopak výroba autobusů nebo motocyklů se oproti roku 2022 snížila. Mezi nejprodávanější v Česku patří vozy z tuzemských automobilek, jako jsou Škoda, Hyundai a Toyota. Výrobci automobilů také museli podle Petzla v uplynulém roce zdražit, a to hlavně kvůli růstu cen energií a surovin. Zároveň se ale podle něj zkrátila doba, po kterou zákazníci na nové auto čekají.