Automobilky zasáhl covid i válka na Ukrajině. Budou procházet zásadní přeměnou

Ilustrační foto: ČT24

V posledních deseti letech byl automobilový průmysl páteří českého exportu i průmyslu. Narušené dodavatelské řetězce, nedostatek čipů a polovodičů vrátilo produkci vozidel v Česku o několik let zpět. Pak přišla válka na Ukrajině. Většina automobilek navíc začala bojkotovat ruskou ekonomiku a přestává tam dodávat a vyrábět auta.

Zatímco covidová krize měla celosvětový vliv, válka na Ukrajině dopadne hlavně na evropské firmy. Očekává se zdražení vozů i zpoždění jejich dodávek. Problémy ve výrobě aut tak ovlivňují i český průmysl.

Vladimír Rybecký | Foto: ČT24

"Co se týče automobilek, ty řeší spoustu problémů, které se kupí v poslední době. Nicméně jejich hospodářské výsledky jsou většinou dobré a celkem se jim daří ty problémy zvládat, protože jsou velké a dokáží na to docela dobře reagovat. Ale vedle toho jsou důležitou součástí dodavatelské firmy, což jsou ve velké části poměrně malé společnosti, je to důležité i z hlediska českého automobilového průmyslu, a ty jsou na tom mnohem hůř. Nemají takové rezervy, nikdo jim tolik nepomáhá jako automobilkám, moc se o nich nemluví. A ti bojují s problémy, které se týkají celého průmyslu, mnohem složitějším způsobem, a jsou skutečně v existenčních problémech," upozornil šéfredaktor serveru Autoweek.cz Vladimír Rybecký.

Na automobilový průmysl dopadnou další hrozby

Velkým problémem je nedostatek komponentů.

Ilustrační foto: Daniel Mrázek, Český rozhlas

"To je veliký problém, nicméně zatím se ho daří nějakým způsobem řešit tak, že automobilky jsou ziskové. To znamená, daří se jim přecházet na výrobu těch aut, na kterých dokáží vydělat víc. To znamená, klesá celkový objem výroby, nicméně daří se produkovat taková auta, na kterých se dá vydělat. Evropské automobilky jsou na tom mnohem hůř, protože k některým komponentům mají dál, než třeba jejich asijští konkurenti. To se týká nejen čipů, ale i spousty dalších komodit. Ve výhledu i v souvislosti s událostmi posledních týdnů, se tak objevují hrozby dalších a dalších komponent a surovin, které ve velmi krátké době na automobilový průmysl dopadnou."

Petr Knep, partner poradenské společnosti EY dodal, že automobilky musí sázet i na jiné oblasti.

Ilustrační foto: Daniel Mrázek, Český rozhlas

"Automobilky jsou dnes ve finančním byznysu, v úvěrování, což je veliké téma. Auta se zdražují a budou se zdražovat dál, takže jde o to umožnit, aby si je koupila ta část, která je víc citlivá na cenu, to znamená domácnosti. Zhruba tři čtvrtiny nových aut s prodává do firem, takže spíš ten trh funguje na ojetých autech."

Automobilky prochází zásadní proměnou

Automobilky čelí i vyšším nárokům na ekologii výroby a provozu aut. Je otázkou, jestli bude výsledkem zásadní proměna přístupu nejen k výrobě, ale i samotnému používání aut. Například z hlediska elektromobility většinu lidí zajímá, kde a jak dlouho se budou auta nabíjet. To však není hlavní problém, dodal šéfredaktor serveru Autoweek.cz Vladimír Rybecký.

Ilustrační foto: Thomas Quine, Flickr, CC BY 2.0

"Zcela zásadní problém pro elektromobilitu je dostatek surovin, aby se daly vyrábět akumulátory. Mluví se hodně často o lithiu, což není ten největší problém, ale jsou zde další kovy - kobalt, nikl, je potřeba obrovská spousta mědi."

Z aut se stane luxusnější zboží. Manažeři očekávají, že autoprůmysl čekají v příštích pěti až deseti letech změny. Patří mezi rozšíření elektromobilů, a do roku 2035 i samořízených autonomních vozů.

Česká auta se líbí v Anglii

Foto: Škoda Auto

Česká auta slaví úspěchy v Anglii. Podle tvrzení britských médií, se nejlepší auta vyrábí v Česku.

Škoda se vešla mezi desítku nejlépe hodnocených značek, dokonce je tam jediná z těch opravdu dostupných a poměrně výrazně porazila hlavní soupeře jako Volkswagen, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën nebo Opel.