Obraz Žena a otrok Oskara Kokoschky může dnes překonat český aukční rekord

S vyvolávací cenou 200 milionů korun jde dnes do aukce obraz Žena a otrok rakousko-českého malíře Oskara Kokoschky. Může se tak stát nejdražším prodaným obrazem v tuzemských aukcích. Kokoschka při tvorbě obrazu vycházel ze svého bouřlivého vztahu s Almou Mahlerovou. „ Obraz představuje Almu Mahler a Oskara Kokoschku jako otroka. Mezi nimi plála divoká láska, dokonce spolu čekali dítě. Dílo maloval částečně i svými prsty,“ řekl Českému rozhlasu Vladimír Lekeš z pořádající Adolf Loos Apartment and Gallery. Aukce proběhne v prostorách Galerie Expo 58 na pražské Letné. Mimo jiné obsahuje další padesátku obrazů, dílo Oskara Kokoschky by mělo přijít na řadu ve finále dražby.