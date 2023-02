Od roku 2026 by se v Česku mohlo volit jen jeden den, novelu zákona schválila vláda

Volby v Česku by od roku 2026 mohly být jednodenní. Voliči by do volebních místností přišli jen v pátek od sedmi do dvaadvaceti hodin. Upravuje to ústavní novela a nový předpis o správě voleb, které schválila vláda. Důvodem ke změně je i to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Podle předlohy ministerstva vnitra by pak mohly mít volby do Senátu i do zastupitelstev krajů a obcí pevný termín - a to v prvním říjnovém týdnu. Změnit by se mohla také třeba pravidla pro tvorbu volebních okrsků. Změny teď projedná Parlament.