V komunálních volbách v Česku mohou volit i cizinci z Evropské unie

Jak uvedl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec, při minulých volbách se přihlásil jen malý počet cizinců, kteří by volit mohli.

"V komunálních volbách je na základě evropského práva umožněno občanům Evropské unie volit. Občanovi EU musí být alespoň druhý den voleb, to znamená v sobotu 24. září, osmnáct let, musí mít občanství členského státu EU a musí mít v obci, do jejíhož zastupitelstva chce volit, trvalý nebo přechodný pobyt."

Zapsat se do dodatku seznamu voličů mohou cizinci z EU do středy 21. září. Pak se seznamy uzavírají. O registraci je možné požádat i on-line, ale vzhledem ke krátkému termínu doporučuje Tomáš Jirovec osobní návštěvu obecního úřadu.

"Není nějaký jednotný formulář, protože v ČR neexistuje centrální seznam voličů. Každá obec si vede svůj, ale pokud myslíte, zda to lze učinit distančně, tak na to zákon nějaké speciální podmínky nestanoví. To znamená, může to být písemně, v případě elektronického podání buď datovou schránkou, nebo s nějakým uznávaným elektronickým podpisem."

Česko chystá reformu správy voleb

Česká republika chystá reformu správy voleb. Platit by mohla od roku 2026.

"Návrh zákona, který připravujeme a půjde do orgánů vlády, má navrženou účinnost 1. 1. 2026 a na podzim 2026 opět budou komunální volby. Kdyby to prošlo tak, jak je to navrženo, tak v dalších komunálních volbách už nebude nutné zapisování do toho dodatku," dodal Tomáš Jirovec.

Ze statistik pro letošní komunální volby vyplývá, že dvě třetiny kandidátů jsou muži. Nejvíce zastoupená věková skupina je 45-49 let (17,1 %). Mezi kandidáty nechybí ani senioři a seniorky ve věku nad 90 let.

V 1770 obcích, což je téměř čtvrtina obcí v Česku je pouze jedna kandidátní listina. Vítěz je proto znám. Kandidáti do komunálních voleb navíc málokdy vystupují za jakoukoliv parlamentní stranu. Mnohem častěji se jedná o nezávislá a lokální uskupení.