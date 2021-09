Volební témata Čechů: Kvalitní zdravotnictví a školství i nezávislé soudy

V průzkumu v posledních srpnových dnech odpovídalo přes tisíc lidí nad 18 let. Pro drtivou většinu z nich je nejzásadnějším tématem zkvalitňování zdravotnictví. O tom, že by se měly strany a hnutí měly zaměřit právě na tuto oblast, je přesvědčených 95 procent dotázaných. Častěji je toto téma důležitější pro ženy a starší lidi.

„Ženy tento faktor pro své rozhodování uvedly v 98 procentech. Lidé ve věku nad 60 let v 99 procentech případů,“ upřesnil pro Český rozhlas ředitel Medianu Přemysl Čech.

Pro 94 procent oslovených je pak důležitá nezávislost soudů. Naopak jako okrajová vnímají oslovení respondenti témata migrace nebo pozici Česka v Evropské unii.

„Problematiku řešení migrace uvedlo jako důležitý faktor 74 procent respondentů. Mezi vybranými oblastmi se umístila až na předposledním místě. Lze tak říct, že je tady do určité míry rozpor mezi tím, jak to vnímají lidé a jak je jim představována z hlediska politického souboje,“ uvedl Přemysl Čech.

Zdroj: Median

Volební účast

Z průzkumu Medianu také vyplynulo, že zhruba dvě třetiny lidí předpokládají, že půjdou k volbám. To by znamenalo vyšší volební účast než při posledních volbách do Sněmovny v roce 2017. Nejčastěji do volebních místností plánují zavítat dotazovaní nad 60 let, vysokoškoláci a obyvatelé větších měst.

Zdroj: Median

„Lidé ve věku 60 let a výše se v 81 procentech případů zúčastní voleb, u obyvatel velkých měst je to 72 procent, a obyvatel Prahy 83 procent,“ dodal Přemysl Čech. Naopak skeptičtí jsou k volbám obyvatelé Moravskoslezského kraje a věková skupina mezi 45 a 59 lety.

Podle modelu Medianu by volby v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 27 procenty hlasů. Na druhém místě skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 21 procenty a půl procenta za ní pak spojení Pirátů se STAN. Čtvrté místo patří hnutí SPD, které by obdrželo devět procent. Pětiprocentní hranici by pokořili ještě komunisté. ČSSD ani hnutí Přísaha by se podle tohoto průzkumu do Sněmovny nedostaly.

Vítězství ve volbách se podle různých průzkumů liší. O první příčku u většiny z nich bojují koalice Pirátů a STAN, koalice SPOLU a hnutí ANO. Například podle výsledků průzkumu volebního potenciálu pro Českou televizi má zhruba pět týdnů před volbami největší volební potenciál koalice Spolu, která by získala 31,5 procenta, následovaná ANO s 30 procenty voličů. Koalice Pirátů a STAN by podle průzkumu mohla získat 27,5 procenta.

Volby proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021.