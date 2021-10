Sněmovní volby těsně vyhrála koalice Spolu. Levice propadla (sledujeme on-line)

Politolog Fiala a šéf ODS dovedl koalici Spolu k volebnímu vítězství. Oznámil oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat.

Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

O přízeň voličů usilovalo více než 5242 kandidátů, které nominovalo 22 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 200 z nich, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 26 uchazečů.

Politici v rozhovorech mluvili o tom, že letošní volby pokládají za nejdůležitější po roce 1989. Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že kandiduje naposled. Kampaň byla podle něj náročná a bylo v ní mnoho dezinformací.

Petr Fiala | Foto: Petr David Josek, ČTK/AP

Předseda STAN Vít Rakušen řekl, že o vítězi nebude jasné do poslední minuty. Česká republika je na křižovatce a má šanci ukončit osm let populistické vlády, řekl u voleb v Brně předseda ODS Petr Fiala.

Velký zájem o volby byl i mezi Čechy v zahraničí

O volby je velký zájem i mezi Čechy žijící v zahraničí. Na ambasádách panovala slavnostní atmosféra. Mnozí Češi museli urazit i tisíce kilometrů.

Dagmar Straková z Belgie, která je zakladatelkou iniciativy za korespondenční volbu, prohlásila, že tato možnost měla být už dávno v České republice zavedena. Voliči v cizině si vybírali z z kandidátů v Ústeckém kraji.

Volby v Česku obvykle probíhají v relativně klidné atmosféře, jejich výsledky jsou všeobecně respektovány. Proto se odehrávají spíše úspěvné epizody. Například letos zaměstnanec radnice v Brně při odchodu z práce omylem zakódoval radnici i s volební komisí.

Průběžné výsledky sledujte on-line

19:00 Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) udrželo ve volbách své pozice.

Povolební jednání budou podle Tomia Okamury dlouhá, SPD je na ně připravena.

18:55 Prezident Miloš Zeman přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech předsedu hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše

18:40 Politolog Fiala a šéf ODS dovedl koalici Spolu k volebnímu vítězství

Fiala oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat. Podle hejtmana Kuby bude případná koalice SPOLU a Pirátů a STAN vyžadovat velké kompromisy. Bude muset řešit zadluženost země i rostoucí ceny elektřiny.

18:25 Do volebního štábu přišel předseda ODS Petr Fiala

Lidé ho vítali potleskem a výkřiky 'Už je to tady.'

18:20 Šlachtovo hnutí Přísaha se do Sněmovny nedostalo

Podle propočtů ČTK získalo 4,70 procenta hlasů. Podle průzkumů se pohybovalo na hranici vstupu.

18:20 Vládní ČSSD se poprvé v samostatné ČR nedostane do Sněmovny

Podle propočtů ČTK získala 4,68 procenta. V roce 2017 měla 7,27 procenta a 15 mandátů.

18:15 Piráti a STAN budou nadále postupovat jednotně

Robert Šlachta | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan pogratuloval ODS k volebnímu výsledku. Věří, že nebude vyjednávat s ANO a SPD.

18:05 Koalice Spolu předstihla ANO

Koalice Spolu se posunula na první místo. Má 27,40 procent, ANO 27,42. Je sečteno víc než 98 procent okrsků.

17:50 Sečteno 97 procent okrsků. Rozdíl mezi ANO a koalicí Spolu je minimální

ANO má 27,54 procent, koalice Spolu 27,30.

17:50 Šlachta je nadšený z toho, že jeho hnutí Přísaha zřejmě předstihne ČSSD a komunisty

Stále je však Přísaha pod pěti procenty. Uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci se podle propočtu ČTK nedostalo do Sněmovny. Získalo 2,76 procenta hlasů.

17:45 Potvrdil se trend propadu tradiční levice

Hnutí ANO zřejmě čeká v letošních sněmovních volbách Pyrrhovo vítězství, jeho šance na vytvoření stabilní vlády jsou minimální. Většinu v dolní komoře Parlamentu podle prognózy ČTK získají volební koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Navíc dosavadní vládní partneři ANO, tedy ČSSD a KSČM, se do Sněmovny na rozdíl od SPD nedostanou. Potvrdil se tak trend propadu tradiční levice.

17:40 Stanjura: Spolu chce zahájit jednání o povolebním uspořádání

Zbyněk Stanjura | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Šéf volebního štábu koalice Spolu Zbyněk Stanjura (ODS) vyloučil jednání o vládě s ANO. Počítá, že za Spolu bude jednat předseda ODS Petr Fiala a jako vítěz sněmovních voleb rozhovory o povolebním uspořádání zahájí zřejmě ještě dnes.

17:30 ANO chce o povolebním uspořádání jednat se stranami, nikoli koalicemi

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) by přivítal, kdyby vládu sestavilo jeho hnutí s koalicí Spolu. Právo sestavit vládu by podle něj měla dostat vítězná strana, i když budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty ve Sněmovně dohromady většinu hlasů.

17:05 V Bedřichově v Jizerských horách hlasovalo víc přespolních než místních

Ve středisku se dnes jel závod na horských kolech. Účastnilo se ho několik tisíc závodníků a početný doprovod. K volbám tu často s voličskými průkazy mířili také rekreanti a chalupáři.

17:00 Předseda STAN Vít Rakušan: Očekávání byla větší

Vít Rakušan | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Předseda STAN Vít Rakušan tipuje, že koalice Pirátů a STAN dosáhne na 16 procent, očekávání podle něj byla větší. Přisuzuje to i dezinformační kampani

16:55 Průběžné volební výsledky naznačují historický volební neúspěch KSČM

Lídryně pražské kandidátky KSČM Marta Semelová se domnívá, že by komunisté měli být více vidět mezi lidmi a být skutečně srozumitelní. Aktuální data ukazují, že strana pravděpodobně poprvé zůstane mimo Sněmovnu.

16:35 Po sečtení tří čtvrtin okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Po sečtení tří čtvrtin okrsků vítězí hnutí ANO s 28,90 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 25,66 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN s 14,42 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají kromě ČSSD i Přísaha s 4,78 procenta a KSČM se 3,91 procenta.

16:40 V Moskvě hlasovalo 82 českých občanů.

Ivan Bartoš | Foto: Ondřej Deml, ČTK

V Moskvě zvítězila koalice Spolu, následovaná Piráty se STAN, SPD a ANO.

16:35 Podle místopředsedy ODS Martina Kupky existuje reálná šance, že koalice Spolu a Pirátů a STAN dosáhne po sečtení všech hlasů nadpoloviční většiny.

16:15 Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Ve sněmovních volbách vítězí po sečtení poloviny okrsků hnutí ANO s 29,75 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 24,53 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,88 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení. Vládní ČSSD má průběžně 4,99 procenta, a do Sněmovny by se tak nedostala. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,68 procenta.

16:05 Radim Fiala (SPD): Do vlády s ANO půjdeme jen, pokud slíbí zákon o referendu

Ten by umožnil hlasování o vystoupení nebo setrvání České republiky v Evropské unii. SPD z programových důvodů předem vylučuje spolupráci s Piráty.

15:55 Předseda ČSSD Jan Hamáček: Pokud ČSSD nepřekoná 5 procent, vzdám se funkce

Věří, že sociální demokracii pomohou do Sněmovny hlasy z Prahy díky kampani ministryně práce Jany Maláčové.

15:50 Po sečtení třetiny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Jan Hamáček | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Po sečtení třetiny okrsků vítězí ANO se 30,09 procenta hlasů před Spolu, které mělo 24,02 procenta. Třetí byli PirSTAN se 13,55 procenta. Vládní ČSSD má průběžně 5,08 procenta, a do Sněmovny by se tak dostala. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,84 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,86 procenta a KSČM s 4,31 procenta.



15:50 Šéf Pirátů Bartoš věří, že demokratická opozice uspěje

Po sečtení výsledků si Piráti a STAN zavolají se Spolu.

15:45 Baxa (ODS): Jsme optimističtí a věříme v dobrý výsledek, lidé chtějí změnu

Zástupci koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jsou optimističtí a věří v dobrý výsledek. Novinářům to po svém příchodu do štábu řekl místopředseda ODS Martin Baxa. Lidé podle něj chtějí změnu. Do štábu koalice Spolu se zatím sjíždějí místopředsedové jednotlivých stran.

15:30 Sečteno 20 procent okrsků: Vede ANO. Vítězí ve 12 regionech

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Po sečtení 20 procent okrsků vede ANO s 30,11 procenta hlasů před Spolu, které mělo 23,81 procenta. Třetí byli PirSTAN se 13,42 procenta. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,95 procenta. Pátá ČSSD 5,20 procenta.

15:10 Sečteno 10 procent okrsků: vede Ano před Spolu a PirSTAN

Po sečtení 10 procent okrsků vede ANO se 30,5 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 23,65 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,04 procenta. Do Sněmovny by se dostalo pět uskupení. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 11 procent. Pátá ČSSD 5,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,83 procenta a KSČM s 4,55 procenta.

14:45 Češi v Bruselu sledují volby

V Belgii k urnám dorazilo necelých 1100 lidí. "Nebudu v Bruselu věčně, takže mě politická situace u nás zajímá," popsal svou motivaci Martin, který pracuje pro jednu z českých institucí v belgické metropoli. Některé skupinky Čechů hned z ambasády vyrazily společně sledovat vyhlašování volebních výsledků. V Německu hlasovalo asi 1350 lidí.

V sousedním Lucembursku přišlo odevzdat hlas téměř 80 procent lidí zapsaných na voličských seznamech

14:40 Nejrychleji sečetli v Žimuticích

Foto: Václav Šálek, ČTK

Hlasy z prvního okrsku byly zveřejněny ve 14:22. V obci přišlo hlasovat 20 z 29 voličů a vyhrálo zde hnutí ANO s 35 procenty hlasů před SPD.

14:30 Fronty v Londýně

Zájem Čechů v Británii o volby byl letos tak velký, že se před velvyslanectvím v Londýně vytvořily dlouhé fronty, řekl ČTK konzul pavel Duchoň.

14:20 Volební účast přesáhla 60 procent

V některých malých obcích přišli k urnám všichni, zájem byl naopak nízký ve vyloučených lokalitách.

14:00 Volby skončily.

Lidé určili, které z 22 stran, hnutí a koalic budou mít poslance a které budou mít šanci podílet se na vládě.