Těsné vítězství koalice Spolu a debakl levice. Koho prezident pověří sestavením vlády, není jisté

SPOLU - Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala, Marian Jurečka | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Koalice Spolu získala 27,78, hnutí ANO 27,13 procent. Volební účast byla vysoká, přes 65 procent. Kdo vyhraje, nebylo dlouho jisté. Zpočátku vedlo výrazně hnutí ANO. Postupně se výsledky srovnávaly. Rozdíl byl nakonec asi 30 tisíc hlasů.

Babiš: Pokud mě prezident pověří sestavením vlády, tak to přijmu

Premiér Andrej Babiš řekl, že výsledek ANO je skvělý, ale nepočítal s tím, že prohraje. Pogratuloval šéfovi ODS Petru Fialovi. Dodal, že proti ANO bylo pět stran.

Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Pokud by ho prezident pověřil sestavením nové hlády, tak ho přijme. Prezident Miloš Zeman totiž před volbami opakovaně uvedl, že tímto úkolem pověří předsedu nejúspěšnější strany či hnutí, nikoliv koalici. Babiš by při vyjednávání oslovil koalici Spolu, vyloučil jednání s Piráty.

Petr Fiala (ODS): Prezident nemůže většinu ignorovat

Šéf ODS Petr Fiala už oznámil jednání Spolu s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Prezident Miloš Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat.

Do sněmovny se dostaly celkem čtyři subjekty. Na třetím místě je koalice Pirátů a STAN. Má téměř 16 procent a hlasů a Okamurova SPD necelých 10 procent.

Odstoupili šéfové sociálních demokratů i komunistů

Vojtěch Filip | Foto: Radek Petrášek, ČTK

Volby přinesly debakl levice. Do Poslanecké sněmovny se nedostala vládní sociální demokracie, ani komunisté, kteří vládu Andreje Babiše podporovali.

Předseda ČSSD Jan Hamáček už oznámil, že rezignuje. ČSSD získala 4,68 procenta hlasů. V roce 2017 měla 7,27 procenta a 15 mandátů.

Poprvé od vzniku strany v roce 1921 se do Sněmovny nedostanou ani komunisté. Rovněž jejich předseda Vojtěch Filip rezignoval. Výsledek voleb označil za zdrcující porážku. Komunisté získali 3,68 procenta.

Robert Šlachta | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Do Sněmovny se nedostalo ani nové hnutí Přísaha bývalého vysokého policisty Roberta Šlachty, který byl v kampani hodně vidět.

Výrazný je v těchto volbách i počet propadlých hlasů. Víc než milion lidí dalo hlasy stranám, které se do Sněmovny nedostaly.

Češi v zahraničí dali nejvíc hlasů koalici Pirátů a Starostů

Až z Kanady přijela do České republiky k volbám do Sněmovny Žaneta z okresu Praha-východ. Za mořem působí dva a půl roku. ČTK řekla, že možnost volit považuje za důležitou a osud země jí není lhostejný. Proto se rozhodla letět volit do České republiky. Zdolání více než 8000 kilometrů letadlem trvalo 16 hodin.

Zájem Čechů žijících v Británii o sněmovní volby byl tak velký, že se před velvyslanectvím v Londýně tvořily dlouhé fronty, řekl ČTK český konzul v Londýně Pavel Duchoň.

V cizině si voliči vybírali z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Mezi nimi je mimo jiné premiér a předseda ANO Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

A jak volby dopadly? Téměř polovina Čechů v zahraničí volila do Sněmovny koalici Pirátů a Starostů, zhruba třetina koalici Spolu. ANO získalo jen šest procent hlasů.

Média v zahraničí hodnotí české volby jako překvapení

Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová, Český rozhlas

Jako překvapení hodnotí české volby německá, polská i slovenská média. Vítěz se změnil v cílové rovince, komentují volby polské deníky.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý doufá, že vyjednávání o novém kabinetu budou rychlá, protože české firmy potřebují stabilní vládu. Věří, že nová vláda bude s podnikateli spolupracovat a naslouchat jim.