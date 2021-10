Volby do Poslanecké sněmovny začaly. Češi v zahraničí o ně mají rekordní zájem

Češi volí i v australské Canbeře | Foto: Zastupitelský úřad ČR v Austrálii

Ve zvláštních seznamech voličů, které vedou jednotlivé zastupitelské úřady, je zapsáno více než 12 tisíc voličů. Další mohou volit na voličské průkazy, o které bylo nutné zažádat s předstihem. Takto zažádalo téměř dva a půl tisíce českých občanů, což je přibližně o polovinu více než při posledních volbách.

Nejvíce zapsaných voličů je tradičně na velvyslanectví v Londýně (1 137 voličů), a dále v Bruselu (864 voličů), v Sydney (578 voličů), v Bratislavě (556 voličů), v Paříži (506 voličů), či v New Yorku (414 voličů).

Volební místnost v Canbeře | Foto: Zastupitelský úřad ČR v Austrálii

Volit mohou Češi v zahraničí v celkem 111 volebních místech, především na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech, kde vybírají z kandidátů Ústeckého kraje, který losem určila Státní volební komise. Volební místnosti se Čechům v zahraničí otevřely už ve čtvrtek, podle časových pásem.

Někdy jde o tisíce kilometrů

Přestože letos čeští krajané v zahraničí vystupňovali svůj dlouhodobý tlak na zavedení možnosti volit na dálku (korespondenční volby), nedočkali se. A tak musejí do volebních místností přijít osobně. Někdy jde přitom o tisíce kilometrů.

Velvyslanec Hynek Kmoníček volil na zastupitelském úřadě ve Washingtonu | Foto: Jan Kaliba, Český rozhlas

Nejdříve dorazili do volebních místností čeští občané v Brazílii a v Argentině. O něco později se začalo volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady a pak postupně podle časového posunu v dalších částech.

Například ve Spojených státech jsou čtyři volební místa. V hlavním městě Washingtonu je letos na zvláštním seznamu voličů zapsaný rekordní počet Čechů.

„Máme v této chvíli na voličském seznamu 271 voličů plus předpokládáme, že v nějaké nevelké míře se to může ještě malinko navýšit o lidi, kteří přijdou s voličskými průkazy. Hlásili se nám lidé třeba i z Floridy, že s rodinou přijedou na volby, čehož si samozřejmě velmi ceníme,“ řekl Českému rozhlasu tamní velvyslanec Hynek Kmoníček. Připustil, že možnost hlasování na dálku by počet voličů mohla dramaticky zvýšit.

Moravské koláče v Canbeře

Také v Austrálii začalo hlasování už v pátek ráno českého času. Letošní volby tam silně poznamenaly koronavirová opatření, protože Austrálie v posledních týdnech zažila celou sérii lockdownů a stále jsou uzavřeny hranice mezi některými státy.

Pro voliče v Canbeře byly nachystány moravské koláče | Foto: Zastupitelský úřad ČR v Austrálii

„Velice nás proto mrzí, že ne všichni čeští voliči a krajané, kteří by se chtěli voleb zúčastnit, tak budou moci učinit. Kdo však dorazí k volbám v Canbeře, obdrží od nás balíček čerstvě napečených moravských koláčů (v neprodyšném covid-safe balíčku),“ uvedlo na facebooku velvyslanectví v Canbeře.

Hlasy odevzdané v zahraničí se tradičně sčítají v Černínském paláci ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. První výsledky ze zahraničí obdrží komisaři v sídle MZV ve stejnou chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti v ČR, tedy v sobotu po druhé hodině odpoledne.

Nová pravidla - přepočet hlasů

Foto: Václav Šálek, ČTK

Počet lidí usilujících o poslanecká křesla je letos nižší než před čtyřmi lety. Tehdy bylo ke sněmovním volbám připuštěno přes sedm a půl tisíce kandidátů z 31 stran a hnutí.

Přestože voliče letos ve způsobu hlasování nečeká žádná změna, budou tyto volby v něčem nové. Ústavní soud zrušil některé části zákona, který sněmovní volby upravuje. Důvodem bylo nespravedlivé pojetí přepočtu mandátů směrem k menším stranám.

Novinkou tak je způsob přepočtu rozdělování mandátů mezi strany. Do zákona se opět zařadilo druhé skrutinium, i když ve značně odlišné podobě, než v jaké fungovalo v 90. letech.

Foto: Václav Šálek, ČTK

Nově také bude volebním koalicím stačit pro vstup do dolní komory méně hlasů než v minulosti. Nově dvoučlenné koalice musí získat nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Hranice pro vstup do Sněmovny pro volební strany zůstala nadále na pěti procentech