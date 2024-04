Od úterý začne fungovat mobilní aplikace Portálu občana

Na Portál občana se budou moct lidé nově dostat i přes mobilní aplikaci. Digitální a informační agentura ji spustí v úterý. Webový přístup na Portál občana používá už víc než milion Čechů. Můžou přes něj třeba získat výpis z rejstříku trestů nebo z katastrů nemovitostí, aniž by museli přijít na úřad. Nová mobilní aplikace přinese několik vylepšení. Mimo jiné uživatele upozorní na to, že jim končí platnost dokladů. V létě by měl být spuštěný registr zastupování, který nabídne elektronické plné moci.