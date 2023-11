Odboráři podle Středuly dnes po protestu s ministrem práce jednat nebudou

Odboráři se dnes po své pražské demonstraci proti krokům vlády s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) nesejdou. Podle informací ČTK se měla schůzka konat odpoledne po skončení pražské demonstrace. Jednání by však bylo jen v případě, že by s předáky chtěla jednat takzvaná K5, tedy lídři pětice vládních stran. ČTK to sdělil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. K jednání K5 s odbory vyzval v neděli.

Podle informací ČTK se měli odboráři s Jurečkou sejít po skončení demonstrace, schůzku zrušili. Ministerstvo práce informaci nekomentovalo. Jurečka kvůli stávce, protestům a možnému jednání zrušil svou dnešní cestu do Bruselu na zasedání unijních ministrů práce a sociálních věcí.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Členové kabinetu naopak opakují, že s odboráři jednají.