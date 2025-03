Odbornice: Uzavření škol kvůli koronaviru zanechalo dětem psychické následky

Sociální izolace dětí v důsledku uzavření škol v době pandemie covidu-19 společně s vysokou mírou nepředvídatelnosti toho, co se bude dít, přispěla k výraznému zhoršení duševního zdraví dětí a mladých lidí. ČTK to řekla předsedkyně organizace SOFA Lenka Felcmanová. Nejtěžší podle ní bylo toto období pro děti v rodinách s narušenými vztahy či pro ty, které trávily hodně času samy. Kvůli špatné dostupnosti odborné pomoci má podle ní mnoho dětí a mladých lidí problémy i nadále, často se zhoršují, uvedla. V úterý uplyne pět let od doby, kdy se kvůli pandemii covidu-19 v Česku poprvé uzavřely školy.

"Výraznější zhoršení bylo zaznamenáno u dívek," uvedla Felcmanová. V roce 2022 uvedlo 56 procent českých dívek oproti 28 procentům chlapců to, že každý týden zažívá více psychických obtíží. Z mezinárodních dat podle Felcmanové vyplývá, že se duševní zdraví mladistvých začalo zhoršovat již v roce 2010, pandemie ale podle ní zhoršení významně urychlila. Problémy se také začaly projevovat i u mladších dětí, řekla.