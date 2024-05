Odborníci i policie vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí. Návrh, který schválila vláda, mimo jiné počítá s tím, že policie bude mít při vykázání domácího násilníka povinnost odebrat mu zbraň, vykázání se má prodloužit z 10 na 14 dnů. Pokud se chce oběť odpoutat od násilníka, potřebuje víc času, řekla ČTK Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, který poskytuje odbornou, bezplatnou pomoc obětem trestných činů.

Pokud oběť opouští násilníka, je třeba řešit i společné děti, společné bydlení, rozpočet či účty. "Za tohoto stavu, kde dominuje násilí, je strašně těžké se bezpečně dostat ven. Je to překážková dráha, a pokud ohrožená osoba byla v tom vztahu dlouho, je natolik oslabená, že bez pomoci a podpory vůbec není schopná tu překážkovou dráhu zdolat. Musíme ji seznámit s tím, co ji čeká, podpořit ji, postavit na nohy," popsala Vitoušová.

Podle dat z roku 2022 má v Česku zkušenost s domácím násilím 17 až 40 procent populace. Zažilo ho téměř 30 procent žen a 12 procent mužů. Na policii se obrátí každá pátá oběť. Novela zavede jednoznačnou definici domácího násilí a měla by také zajistit, aby policie, justice i intervenční centra postupovaly v typově stejných situacích jednotně. Autoři návrhu totiž uvedli, že mezi státními institucemi a neziskovým sektorem nyní nepanuje shoda v náhledu na to, kdo je obětí domácího násilí ani co domácí násilí je.