Odbory se shodly na krocích kvůli růstu platů, jsou připraveny k protestům

Odboroví předáci se dohodli na krocích, které odbory veřejného sektoru podniknou na podporu svých požadavků na růst platů. Odborové svazy jsou připraveny uspořádat protesty, a to už do začátku září. Postupovat budou společně a jednotně. ČTK a České televizi to řekli šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a šéf svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Podobu kroků či protestních akcí nechtěli ale přiblížit. Odbory požadují kvůli inflaci navýšení platů ještě letos. S vládou se na tom nedohodly. Kabinet počítá od září jen s desetiprocentním růstem základu u zmrazených výdělků, ale ne ve státní službě. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by to mělo stát 2,2 miliardy korun. Od ledna pak mají tarify vzrůst o desetinu hasičům, policistům a vojákům. Ostatní by mohli dostat pět procent navíc. Jednání by měla pokračovat po zveřejnění srpnové predikce vývoje ekonomiky. "Lidé jsou rozezleni. Vadí jim přístup vlády. Dokonce jim vadí i to, jakým způsobem se selektuje (přidání jednotlivým profesím)... My se teď soustředíme na jednání, které bude po zveřejnění predikce na rok 2023. Jsme dohodnuti na společných krocích, které budeme realizovat," uvedl Středula.