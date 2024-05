Odbory svolaly na 21. květen protest proti změnám v zákoníku práce a v důchodech

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) svolala na 21. května do Prahy protestní akci proti změnám, které chystá vláda v zákoníku práce a v oblasti důchodů. Vymezit se chtějí například proti propuštění bez udání důvodu či prodlužování věku odchodu do důchodu. Odborový svaz o tom informoval na svých webových stránkách. O tom, že svaz chystá protestní akce, kvůli novele zákoníku práce ČMKOS informoval už v polovině dubna. Proti případnému návrhu uzákonit možnost propuštění bez udání důvodu chystá kampaň také aliance 14 odborových svazů. Možnost propuštění ze zaměstnání bez udání důvodů je podle odborových svazů je opatřením, které nikomu nepomůže, ale naopak může mnohé poškodit. "Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci," uvedl ČMKOS. Možnost propuštění bez udání důvodu v rozumné lhůtě s odstupným podle odpracovaných let navrhla Národní ekonomická rada vlády. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že v připravované novele pracovního kodexu ustanovení nebude. Řekl, že to nyní nepovažuje za téma. Za nepřijatelné odbory považují také to, aby se věk odchodu do důchodu neustále zvyšoval.