Okamura podal stížnost proti trestnímu stíhání za předvolební kampaň SPD

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura podal stížnost proti zahájení trestního stíhání kvůli kontroverzním plakátům z loňské předvolební kampaně SPD. Informaci dnes přinesla Česká televize, ČTK ji potvrdila pražská policie. Policie Okamuru viní z podněcování k nenávisti, za což mu hrozí až tři roky vězení.

Policie obvinila Okamuru a jeho hnutí poté, co poslance minulý měsíc vydala k trestnímu stíhání Sněmovna. Plakáty použité v kampani před loňskými krajskými a senátními volbami měly podle kriminalistů rasistický či xenofobní podtext.

Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu". Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!". Okamura po rozhodnutí o vydání novinářům řekl, že bude dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova. Vládní koalice se podle něj snaží kriminalizovat opoziční názory a neumožnit SPD účast v letošních volbách do Sněmovny.