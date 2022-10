Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta, jeho kandidaturu potvrdilo hnutí ANO

„Budu kandidovat na post prezidenta České republiky, oznámil v neděli večer v televizi nečekaně šéf hnutí ANO Andrej Babiš. V pondělí hnutí potvrdilo, že do prezidentské volby vyšle svého předsedu. Soupeře Babiše o Hrad ani české politiky rozhodnutí nepřekvapilo.

Andrej Babiš své rozhodnutí zdůvodnil tím, že současná vláda pomáhá lidem pomalu. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil.

Andrej Babiš dnes v živém vysílání TV Nova oznámil, že bude kandidovat na prezidenta.



V pondělí předsednictví hnutí ANO prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše schválilo. Expremiér za podporu členům hnutí, ale i své ženě Monice, poděkoval.

„Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky. Můžu nabídnout své schopnosti vyjednavače a krizového manažera. V zahraničí jsem naši zemi důstojně zastupoval. Můžu slíbit, že se nikdy nic nezmění na mé urputnosti i pracovitosti. Za dobu, co jsem v politice, si dokáži prosadit svou, nebo pro to udělám maximum,“ uvedl pak na pondělí tiskové konferenci osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů, který nyní čelí před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Čapí hnízdo | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Zopakoval, že ví, že do prezidentské volby nejde jako favorit. „Mohu nabídnout svou empatii a zdravý selský rozum,“ řekl. Uvedl, že povede pozitivní kampaň a že chce být prezidentem ve prospěch všech občanů.

Politiky rozhodnutí nepřekvapilo

České politiky Babišův krok příliš nepřekvapil. „Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky mne nijak nepřekvapilo. V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, Andrej Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si Česká republika nezaslouží,“ uvedl na svém Twitteru premiér Petr Fiala (ODS).

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se domnívá, že Babiš u voličů nevyhraje kvůli svým kauzám. „Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči vysvětlí,“ uvedl na Twitteru.

Ministr práce Marina Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že přeje České republice „více štěstí, než Andreje Babiše“. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nemá Babiš soudnost, když chce kandidovat na nejvyšší post, zatímco stojí před soudem v dotační kauze Čapí hnízdo. „Andrejovi Babišovi chybí jakákoliv sebereflexe či úcta k úřadu prezidenta, kam by se neměl mimo jiné drát lhář souzený za podvody. Ten člověk prostě nemá soudnost,“ napsal Bartoš.

Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury využil šéf hnutí ANO svého práva kandidovat. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové je Babiš nejsilnější a nejvýraznější politickou osobností v České republice. Ve vyjádření pro média uvedla, že je nadšená, že se Babiš rozhodl o post prezidenta ucházet.

Reakce prezidentských kandidátů

Na rozhodnutí šéfa ANO reagovali také někteří prezidentští kandidáti. „Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího, než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ uvedla na sociálních sítích Danuše Nerudová.

Petr Pavel vnímá Babišovu kandidaturu jako hrozbu pro Česko. „Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ vysvětlil.

Další z prezidentských kandidátů, Pavel Fischer, napsal pouze stručně: „K tomu mohu poznamenat jediné: Svoboda, demokracie, budoucnost!“

Přihlášku s nejméně 20 poslaneckými podpisy musí Babiš odevzdat nejpozději do 8. listopadu. Hnutí ANO má ve sněmovně celkem 72 zástupců. Svého kandidáta na prezidenta nominovalo už i hnutí SPD, a to poslance Jaroslava Baštu. Koalice SPOLU pak podpořila kandidaturu Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Petra Pavla. Právě armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Pavel se podle aktuálních průzkumů těší nejsilnější podpoře.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nový prezident se ujme funkce začátkem března.