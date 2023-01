Babišova slova o (ne)pomoci napadenému členovi NATO vyvolala kritiku v Pobaltí, Polsku i na české scéně

„Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, měli bychom splnit své spojenecké závazky a poslat tam vojáky,“ zeptal se při nedělní televizní debatě České televize moderátor Martin Řezníček. „Určitě ne, určitě ne. Myslím, že je potřeba mluvit o míru,“ odpověděl na otázku Andrej Babiš. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by “v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.

Prezidentská debata ČT (22.1.2023) - Babiš a závazky NATO Video of Prezidentská debata ČT (22.1.2023) - Babiš a závazky NATO

Ministři zahraničí trojice pobaltských zemí v pondělí Babišova slova zkritizovali. Estonský ministr Urmas Reinsalu je označil za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. „Pan Babiš by si také měl vzpomenout na historii včetně roků 1968 a 1938," uvedl s odkazem na invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa a odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu v důsledku Mnichovské dohody.

Ministři také připomněli, že v době, kdy byl Babiš předsedou vlády, vyslalo Česko své vojáky v rámci mise NATO do Pobaltí. Šéfové diplomacií všech tří zemí zdůraznili, že jejich státy by Česku na pomoc armádu vyslaly.

Slova bývalého premiéra vzbudila pozornost i v Polsku a na Ukrajině. „A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,“ reagoval na Babišovo prohlášení konzervativní portál niezalezna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a označil Babiše za osobnost plnou kontroverzí.

EkspremierAndrej Babis gada 3 po 3,że jak będzie prezydentem to jego kraj bronićprzednie będzie.Po1:nie będzie prezydentem- będzie gen.Petr Pavel.Po 2:niech chłopina poczyta traktaty międzynarod.którepodpisały.Miłej lektury!Godnej porażki! @tvp_info @SamPereira_ @PR24_pl — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) January 23, 2023

Bezpečnostní riziko

Babišova slova ostře kritizovala také řada českých vládních politiků. Na sociálních sítích je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz. Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky Česka. Rolí prezidenta má podle něj být zemi reprezentovat, nikoliv ničit její pověst a znejisťovat partnery. „Česká republika musí být – i ve vlastním zájmu – vnímána jako seriózní spojenec a partner,“ uvedl.

Je třeba zdůraznit, že vidím jasnou snahu Andreje Babiše vtáhnout vládu a mne jako premiéra do prezidentské kampaně. Vláda ani Petr Fiala ale na prezidenta nekandidují. Toto je prezidentská volba a pan Babiš má jiného soupeře... pic.twitter.com/sau7uUk0XC — Petr Fiala (@P_Fiala) January 23, 2023

Podle vládních politiků Babiš zpochybněním pomoci napadené zemi NATO ukázal, že je pro Česko bezpečnostním rizikem. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zdůraznila, že NATO je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho.

„Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ dodala.

Tak včera jsme mohli v přímém přenosu vidět, jaký je Andrej Babiš talentovaný diplomat. Ubezpečit v jeden moment 29 státníků zemí Severoatlantické aliance, že se na ně Česká republika v případě jejich napadení vykašle, je opravdu velký diplomatický majstrštyk. pic.twitter.com/eFxB9u0VX3 — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 23, 2023

Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že „právě ve společném postupu tkví ochranná síla NATO“. Ministr práce a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka se občanům Polska i dalším spojencům omluvil a ujistil je, že navzdory Babišovým slovům závazky člena NATO pro Česko platí a platit budou. „Stejně tak věříme, že by naši spojenci pomohli nám v případě napadení, proto má NATO smysl,“ napsal.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) Andrej Babiš svým výrokem v debatě jednoznačně poškodil Česko v zahraničí.

„Díky členství v NATO a našemu spojenectví s dalšími zeměmi jsme součástí nejsilnější vojenské organizace na světě. Zpochybňování těchto spojeneckých závazků ohrožuje naši bezpečnost,“ uvedl ministr Lipavský, který také ujistil, že Česko je připravené sousedy bránit.

Andrej Babiš svým výrokem v debatě @CzechTV jednoznačně poškodil Česko v zahraničí. Díky členství v NATO a našemu spojenectví s dalšími zeměmi jsme součástí nejsilnější vojenské organizace na světě. Zpochybňování těchto spojeneckých závazků ohrožuje naši bezpečnost. Více — Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 23, 2023

Babiš zpochybnění odmítá

Sám Andrej Babiš už krátce po konci předvolební debaty svůj výrok korigoval. „Pokud by došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ napsal na twitteru. Uvedl, že v debatě „vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí“. Je podle něj zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili.

V pondělí řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance (NATO) nikdy nezpochybnil.

V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

„Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší (nedělní) debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné,“ uvedl Babiš.

Své vyjádření prý napsal i polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému a požádal taky prezidenta Miloše Zemana, aby totéž sdělil svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi při úterním setkání v Náchodě.