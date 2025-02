Okamurovo vydání by mohla Sněmovna projednat ve středu

Sněmovna by mohla projednat žádost policie o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání příští týden ve středu odpoledne. Vyplývá to z priorit koalice pro řádné poslanecké jednání. Policie podezírá Okamuru z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní SPD. Žádost policie o Okamurovo vydání k trestnímu stíhání by Sněmovna musela do programu nadcházející řádné schůze doplnit. Návrh, jak jej projednal organizační výbor, tento bod neobsahuje. Původně se předpokládalo jeho zařazení na březnovou schůzi dolní komory.

Plénum bude rozhodovat o policejní žádosti bez stanoviska mandátového a imunitního výboru. Potřebnou většinu hlasů v něm nezískalo ani doporučení dát souhlas s trestním stíháním, ani souhlas nedat. Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) stejně jako jeho místopředseda Pavel Staněk (ODS) ale nesouhlasili s interpretací, že z výsledku jednání výboru vyplývá, že také na plénu by se neměla najít pro Okamurovo vydání k stíhání většina. "Poslanci ostatních stran se neshodli, že jsem spáchal kriminální čin," komentoval výsledek Okamura. Ten nadále trvá na tom, že plakát byl pravdivý a reagoval na kroky vlády, kvůli kterým podle něho budou do Česka proudit migranti.