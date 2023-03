Orchestr Ostravská banda vystoupí v dubnu třikrát v New Yorku

Mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda vystoupí v dubnu hned třikrát v New Yorku. Na různých místech tam představí program složený z hudby českých a amerických skladatelů 20. a 21. století. Zazní například dílo skladatele Philipa Glasse. Koncerty pořádá Ostravské centrum nové hudby. ČTK to dnes řekla mluvčí centra Kristýna Konczyna.

"V kontextu hudební scény dneška je prezentace žijících českých skladatelů v New Yorku výjimečnou událostí. Jejich osobní účast při představení skladeb bude doplněna diskusí se studenty i publikem v rámci uvedení jejich tvorby v Českém centru New York. Propojení současné hudby se skladbami z 60. let je výpovědí někdy vzdálených a někdy velmi blízkých uměleckých východisek české a americké avantgardní hudební scény," uvedla.

Koncerty budou obsahovat díla vzniklá v letech 1961 až 1973. Půjde o skladby Jana Rychlíka, Rudolfa Komorouse, Frederica Rzewského, Philipa Glasse a Pauline Oliverosové. Druhou kapitolou pak bude představení současných českých a amerických autorů. Uvedení svých skladeb, v některých případech půjde o světovou premiéru, se osobně zúčastní například autoři Petr Bakla, František Chaloupka, Jana Vörösová či Christian Wolff.