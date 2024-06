Česká hudebnice udivila Ameriku hrou na skleněné tyče

Lenka Morávková při vystoupení | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Hudební kompozici doprovodil hraním na harfu Ariel Soul. O video upoutávku se postaral VFX od Metalvx, tým stojící za 3D vizuály pro Grimes's Coachella show.

Po skoro dvouhodinovém vystoupení, jehož součástí byla přednáška o historii nástroje původně navrženém Françoisem a Bernardem Baschetovými, následovala projekce o jeho výrobě, premiéra videa a živé vystoupení umělkyně.

Zatímco dotýkat se slavných „Stradivari“ není kromě majitelů nikomu dovoleno, Lenka umožnila hraní na její hudební nástroj všem, kdo měl zájem. A zatím co nadšenci vyluzovali nejrůznější tóny, našla si čas na krátký rozhovor.

Lenka Morávková vysvětluje historii nástroje | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Zemská harfa, jejíž struny jsou nataženy několik desítek metrů po zemi od Williamse Close, vibrující pily českomoravských dřevorubců i Yaybahar, unikátní akustický instrument designovaný tureckým muzikantem Gorkem Sen jsou hudební nástroje, které spadají do neobvyklé kategorie. Nevytvoříte nějaké společenství, autorskou unii?

"Prozatím to neplánuji, ale mohlo by to být zajímavé."

Vystoupení Lenky morávkové a harfisty Ariela Soula | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Jak byste charakterizovala váš nástroj?

Srdce nástroje | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

"Základ nástroje, jsou vertikálně umístěné skleněné tyče. To jsou původně takzvané lampové tyče, které se ve sklárnách používají na výrobu figurek do vitrín. Podobně, jako když na kytaře přitahujete nebo povolujete strunu, prsty, namočenými ve vodě, rozezníte vibrace. Pomocí pohybu plíšků na konci tyčí zazní vyšší nebo nižší tón. Odtud putuje zvuk do rezonátorů, z nichž je reprodukován ven."

Kde berete inspiraci?

"Z toho nástroje. Když k němu přistoupím, tak si uvědomuji, že má vlastní identitu. Díky tomu se snažím improvizovat a tím mě to vlastně vede k nějakému nápadu, který mohu rozvíjet v klasické produkci, například ve spolupráci s klavírem, harfou atd."

Lenka Morávková | Foto: Marek Musil, archiv Lenky Morávkové

Kolik skla už jste rozbila před anebo během vystoupení?

/smích/ "To je právě velice aktuální. Ještě nedávno jsem se chlubila, že žádný, až do koncertu v Detroitu. Přiletěla jsem tam během mého amerického turné a snažili se mi tam pomoct s vykládáním kufru, ve kterém byly ty skleněné tyče. A šlápli na ně! Osobně se mi to povedlo až minulý týden při natáčení video klipu. Nevšimla jsem si při ukládání nástroje špatně upevněných dveří u auta."

Zaujatí posluchači | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Jak složité to bylo opravit?

"Trochu jsem se to už naučila. Můj táta je nejenom technolog/chemik, ale i všeuměl kutil a tak mi celý postup renovace vysvětlil po telefonu. Nevolám mu jenom kvůli tomu, ale když se mi porouchá auto, dokážeme to i na dálku společně zvládnout."

Jaký je rozdíl v poslechu vaší hudby v Americe a Evropě?

"V USA nic lidem nemusím vysvětlovat. Tady mi posluchači ukázali, jak to sami vnímají a jak se má poslouchat moje hudba. Když jsem v Americe začínala a měla první koncerty, vzali si sebou například polštáře a vydrželi sedět víc jak hodinu se zavřenými očima a nechali můj nástroj a jeho zvuk mezi sebou rezonovat. A i když už teď hraji s celou kapelou včetně rytmiky, nerada bych řekla, že se jedná jen o spiritualitu, ale spíše vyšší úroveň vjemu.

Lenka Morávková s jednou ze sponzorek Lindou Sandera | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

Oproti tomu, když jsem hrála poprvé v Čechách, v Poličce na hudebním festivalu, došlo k zajímavému střetu. Na moje vystoupení večer přišli pivaři už hodně rozveselení. Vůbec netušili, co si mají myslet. Měla jsem tehdy navíc obarvené zelený vlasy, abych vypadala jako android, což je úplně zmátlo. Ale po koncertu za mnou přišli a byli nadšeni. I nejdivočeji vypadající rockeři, kteří vypadali jako by právě přišli z koncertu Kabátu, jsou dnes moji největší fanoušci."

Mělo to nějaký další vliv k vaší tvorbě?

"Hraji na nejrůznějších festivalech a tady jsou navíc velice populární „sound healing“, něco co v Česku teprve začíná. Jdete na koncert kvůli zvuku a slyšíte díky tomu něco dalšího co má pozitivní vliv na váš život."

Dnes jste tady vystupovala s harfistou Arielem Soulem. Jak dochází ke spolupráci s jinými umělci?

Nástroje je třeba naladit | Foto: Ája Bufka, Radio Prague International

"S Arielem jsme se dohromady dali díky sociálním sítím. Viděla jsem jeho videa, ve kterých se nebojí manipulovat zvuk nástroje, přestože má klasické hudební vzdělání. Před ním jsem koncertovala s americkou skladatelkou s korejskými kořeny Borou Yoon i arménským transgenderovým hráčem na theremin, Armenen Ra. Hudba nezná hranic!"