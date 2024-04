Oslav EU na trojmezí využili lidé k podepsání petice týkající se místní železnice

Petici pro zlepšení kvality železničního dopravního spojení mohli lidé podepsat na Trojmezí, tedy mezi českým Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou. Petice požaduje zřízení nové železniční zastávky. Na Trojmezí se slavilo 20 let od rozšíření Evropské unie, mimo jiné o Česko. Petice je určena petičnímu výboru Evropského parlamentu.

Železniční trať z Liberce přes Hrádek nad Nisou do Žitavy patří k nejstarším v ČR, vlaky po ní jezdí už přes 160 let. Česká i německá strana už investovali do její rekonstrukce, problémem je dvoukilometrový úsek na polském území, který je v havarijním stavu.