Proč by měli naši poslanci v Bruselu raději mluvit česky? Tlumočí se v Bruselu z češtiny do slovenštiny? Proč Češi netlumočí do angličtiny? Víte, že v Evropském parlamentu vzniká pro tlumočníky více než 500 jazykových kombinací? To všechny se dozvíte z rozhovoru s Ivanou Hlaváčovou, vedoucí českého a slovinského tlumočnického oddělené v Evropském parlamentu.