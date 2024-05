Oštěpař Vadlejch vyhrál Diamantovou ligu v Dauhá

Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál mítink Diamantové ligy v Dauhá. Stříbrný olympijský medailista hodil 88,38 metru a stejně jako v loňském finále elitního atletického seriálu porazil olympijského šampiona a úřadujícího mistra světa Níradže Čopru. Indického rivala český reprezentant předčil o dva centimetry. Dálkař Radek Juška ve větrné soutěži skočil 794 centimetrů a byl šestý.

Po dvou druhých místech z uplynulých dvou let Vadlejch tentokrát v Dauhá slavil vítězství. "Katar jako vždy perfektní závod. Krásné počasí, teplo. Myslím si, že bylo všechno připravené na to hodit daleko. Jako vždy jsme předvedli s Níradžem Čoprou fantastický souboj a rozhodly dneska dva centimetry pro mě. Jsem za to rád. Je to trošičku revanš za loňský rok, kdy (tady) on vyhrál o čtyři centimetry," uvedl v nahrávce pro média Vadlejch. Jeho dalším závodem bude 28. května Zlatá tretra v Ostravě.

Dálkař Juška skočil nejdál ve druhé sérii, kdy se s podporou větru do zad tři metry za sekundu přiblížil na šest centimetrů osmimetrové hranici. Vyhrál bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa Jamajčan Carey McLeod, jenž skočil 852 centimetrů s pomocí více než pětimetrového větru do zad.