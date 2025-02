Padělaných bankovek a mincí loni v Česku výrazně ubylo, ČNB jich odhalila asi 2400

Padělaných bankovek a mincí loni v Česku výrazně ubylo. Česká národní banka jich odhalila celkem 2 358. Oproti roku 2023 to byla přibližně polovina. Podle členky bankovní rady Kariny Kubelkové je to díky dobré úrovni ochrany českých peněz. Zároveň je kvalita padělků v Česku dlouhodobě nízká, a proto je lidé většinou snadno odhalí. Nejčastěji zachycenou padělanou bankovkou v české měně byla dvoutisícovka, a to skoro ze čtyřiceti procent. Městem, ve kterém Česká národní banka odhalila nejvíc padělaných peněz, zůstává Praha.

Padělatelům hrozí v Česku za zločin padělání a pozměnění peněz až osm let vězení. V případě organizované skupiny či značného rozsahu trestné činnosti je trest až desetiletý.