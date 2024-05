Palestinu nemá smysl uznat, když není jasné, kdo a na jakém území ji představuje, řekl Fiala Blesku

Palestinu nemá smysl uznat jako stát, když není jasné, kdo a na jakém území ji představuje, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Blesk.cz. Reagoval tak na dnešní oznámení, že Norsko, Irsko a Španělsko formálně Palestinu jako stát uznají. Koncepci dvou států - izraelského a palestinského - označil za dobrý cíl, je pro to však nejprve nutné vytvořit podmínky. Fiala řekl, že na otázku, zda směřovat k tomu, aby měla Palestina vlastní stát, by s určitým váháním odpověděl pozitivně. "Koncepce dvou států - izraelského a palestinského - je určitě dobrý cíl. Zda se k tomu dá dospět rychle a jakými prostředky, to už je jiná otázka," konstatoval Fiala.

V uznání palestinského státu nevidí Fiala smysl ve chvíli, kdy není jasné, co to je, kdo ho představuje a na jakém území se nachází. "To jsou nepochybně věci, které je potřeba vyjasnit. Nepochybně myšlenka dvou států je myšlenka, kterou je potřeba jít, nakonec se tomu nebrání ani část izraelské veřejnosti a politické reprezentace, USA a další spojenci Izraele," řekl.

Palestinu jako stát formálně uznají Norsko, Irsko a Španělsko. Oznámili to dnes podle agentury Reuters premiéři tří evropských zemí. Bez uznání palestinského státu nemůže nastat mír na Blízkém východě, zdůraznil norský premiér Jonas Gahr Störe a dodal, že uznání vstoupí v platnost 28. května. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac dnes nařídil izraelským velvyslancům v Irsku a Norsku, aby se okamžitě vrátili do Izraele.

Od Španělska a Irska se krok očekával. Podle bruselského serveru Politico se také vědělo, že se k nim připojí ještě nejméně jedna další země, ale až nyní je jasné, že jde o Norsko. Hovořilo se také o možném uznání ze strany Belgie, Slovinska a Malty, které se už také vyjádřily v tomto smyslu, ale uznání palestinského státu z jejich strany se očekává později.