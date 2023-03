Památník ticha v Praze připomene vyhlazení rodinného tábora v Osvětimi

Vyhlazení takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince v noci z 8. na 9. března 1944 připomene ve středu Památník ticha v Praze Bubnech. Během jedné noci tehdy v Osvětimi přišlo o život téměř 4000 žen, mužů i dětí, což z události činí největší hromadnou vraždu v historii Československa. Motivem letošní vzpomínky je objev unikátní fotografie transportu, která se stane součástí budoucí stálé expozice Památníku ticha. Letos v září uplyne 80 let ode dne, kdy byl terezínský tábor do Osvětimi vypraven. ČTK o připravované vzpomínce za pořadatele informovala Martina Reková. Většina obětí byla deportována do terezínského ghetta právě přes Nádraží Bubny, kde autorský tým Památníku ticha loni představil při výstavním projektu Album G. T. celkem 40 nově objevených fotografií z všedního života v ghettu. V rámci svého výzkumu na nich identifikoval pět osob, další výzkum včetně pátrání po autorovi fotografií trvá.