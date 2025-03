Pardubice v roce 1945 darovaly za osvobození generálovi unikátní dílo

Za osvobození Pardubic v květnu 1945 dostal po válce sovětský generál Andrej Jeremenko velmi drahý a honosný dar. Umělecké dílo mělo podobu reprezentativní knihy, která byla zhotovená z drahých materiálů. Město za ni zaplatilo 100.000 korun československých, což byla na tu dobu ohromná částka. Za takovou sumu by tehdy bylo možné na vesnici postavit půlku kanalizace, řekl ČTK historik Jan Ivanega z Východočeského muzea. Informace o existenci daru objevil v archivních pramenech teprve nedávno.

Knihu vytvořil pardubický umělec Josef Salavec (1899-1988), který byl absolventem pražské UMPRUM a který dlouho stál mimo pozornost historiků umění. Tvořil miniatury a oživoval středověkou iluminaci. "Vyťukával pod lupou miniaturní obrazy, pracným a dlouhotrvajícím způsobem. Jeho díla má Gočárova galerie. A je například autorem vitráže v dnešní potravinářské škole," řekl Ivanega.

"Andrej Ivanovič Jeremenko byl velitelem vojsk, která v květnu přijela do Pardubic. Jeremenko tady nějaký čas pobýval, byl to nepochybný hrdina a byl vnímán jako osvoboditel Pardubic," řekl Ivanega. Rada schválila zadání práce za 20.000 Kčs, což byly nemalé peníze, ale cena dramaticky narostla, řekl historik. "Salavec se toho chopil s velkou vervou, vytvořil autorskou knihu z holandského ručního papíru, zdobenou brokáty, stříbrem, českými granáty v exkluzivní bibliofilské vazbě, kterou připravil vynikající pardubický vazač Alexander Bydžovský. Byla to nákladná speciální věc, za kterou nakonec v říjnu 1945 vyinkasoval 100.000 korun," řekl Ivanega. Kniha se nedochovala.