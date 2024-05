Pastrňák se Zachou se v Praze připojili k reprezentaci, proti Kanadě chtějí hrát

Útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu se dnes připojili k hokejové reprezentaci na mistrovství světa v Praze. V úterním utkání proti Kanadě, jímž český tým uzavře program základní skupiny A, chtějí oba nastoupit. Uvedli to v rozhovoru s novináři. Trenéři patrně vsadí na jejich souhru z týmu Bruins, zatím však není zřejmé, kdo je v útočné formaci doplní. V duelu s obhájci titulu, který začne ve 16:20, bude ve hře vítězství ve skupině.

"Nemám s tím problém. Jeden trénink a hned se dostat do zápasového tempa nebude nic příjemného, ale snad to zvládnu," řekl s úsměvem Pastrňák. "Ani nevím, kdo přesně za Kanadu hraje. Pár zápasů jsem viděl, tak vím, že jim to hodně bruslí. Bude to dobrý zápas. A hlavně - první místo v tabulce je pořád k mání. Důležitý zápas a hlavně to bude dobrý hokej," věřil Pastrňák.

Zacha si může úterním startem odbýt premiéru v reprezentačním A-týmu. "Myslím, že bude dobrou výzvou do toho hned skočit, zahrát si proti dobrému týmu a připravit se na ty důležité zápasy, které budou potom následovat. Jsem rád, že tady mohu být a zahrát si," uvedl Zacha.