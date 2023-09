Pavel bude na Valném shromáždění OSN usilovat o podporu nestálého českého členství v RB OSN

Prezident Petr Pavel odcestoval do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. Jeho hlavními tématy je válka na Ukrajině nebo klimatické změny. Prezident by měl na shromáždění vystoupit jménem skupiny 45 zemí, které se rozhodly snižovat emise skleníkových plynů. Usilovat bude i o podporu nestálého českého členství v Radě bezpečnosti. Tu tvoří 15 členů. Pět stálých, kterými jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie, Rusko a Čína, tedy vítězové druhé světové války. Zbylých deset členů je volených na dvouleté období. Účast na jednání vrcholného orgánu OSN vnímá Pavel jako šanci dát světu najevo, že Česká republika zastává racionální postoje, že má čím přispět a že je připravena mluvit hlasem rozumu, a nikoli konfrontace. Očekává se, že hlavním tématem bude v OSN konflikt na Ukrajině, a to i vzhledem k avizované účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Předpokládám, že bude mnoho příležitostí o konfliktu na Ukrajině hovořit. Bude-li potvrzena možnost pro Českou republiku vystoupit v Radě bezpečnosti, což zatím ještě není, tak určitě se budu držet toho, co říkám dlouhodobě, to znamená, že odsuzujeme ruskou agresi, že není možné dopustit její úspěch, naopak, že se musíme všemi silami snažit o to, aby Ukrajina v tomto konfliktu uspěla, protože pokud by prohrála, tak prohrálo mezinárodní právo a systém, na kterém je nakonec založena i naše bezpečnost," uvedl prezident. Očekává na toto téma i konfrontační okamžiky. Mnoho zemí se podle něj totiž na ruskou invazi na Ukrajinu dívá jinak, ne z hlediska principu porušení mezinárodního práva. "Vidí spíše pozici Ruska jako toho, kdo uplatnil právo silnějšího.“

Prezidenta Pavla během nadcházejícího týdne čeká kromě projevů i zhruba desítka bilaterálních schůzek nebo návštěva amerického závodu českého zbrojařského holdingu Colt CZ. Bude mluvit mimo jiné s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem, generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem či lichtenštejnským velkoknížetem Hansem Adamem II. Setká se i se zástupci americké židovské komunity nebo generálem Johnem Allenem.