Pavel: ČR by se měla připojit k těm, kdo usilují o brzké zastavení války v Gaze

Česko by se mělo připojit k těm, kdo usilují o co nejdřívější zastavení konfliktu v Gaze, je potřeba nalézt dlouhodobé řešení mezi Izraelci a Palestinci. Novinářům to dnes při návštěvě Jordánska řekl český prezident Petr Pavel. Do Ammánu v pondělí večer přivezl i více než tunu sušeného kojeneckého mléka, která podle něj pokryje potřebu několika tisíc dětí v Gaze po několik týdnů. Česko podle hlavy státu bude hledat i další cesty, jak pomoci civilistům zasaženým válkou.

Pavel si nedělá ambice, že by se problém podařilo vyřešit v krátké době. "Nicméně ze všech jednání, která jsem měl, vyplývá, že má-li být řešení trvalé, musí být systémové. Nesmí být ve smyslu porážka Hamásu a pak nastane mír. Mír může nastat jen tehdy, když budou uspokojivě vyřešeny palestinsko-izraelské vztahy," poznamenal. Česko vidí budoucnost ve dvoustátním uspořádání.

Pavel dnes navštívil v Jordánsku dvě nemocnice, v jedné z nich se setkal s českými oftalmology z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří v zemi působí v rámci zdravotnického programu MEDEVAC. "Netrpělivě na ně čeká 400 pacientů, kteří všichni budou ošetřeni, případně operováni v následujícím týdnu," řekl Pavel. Program má podle něj v Jordánsku mimořádnou reputaci. "Byl jsem informován o tom, že pacienti často vytvářejí seznamy a čekají, až přijede český tým, aby se mohli nechat operovat od nich," dodal prezident.