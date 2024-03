Pavel dosud povolil 20 Čechům bojovat na Ukrajině, 56 žádostí odmítl

Prezident Petr Pavel dosud povolil 20 Čechům vstup do ukrajinských ozbrojených sil, naopak nevyhověl 56 žádostem. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Hradu Eva Hromádková. Souhlas hlavy státu připojit se k Ukrajincům by podle dosavadních dat mělo mít celkem přes 150 Čechů, výrazná většina jej získala od Pavlova předchůdce Miloše Zemana. Pokud se čeští občané chtějí do bojů na straně Kyjeva legálně zapojit, musí předem požádat prezidenta o povolení služby v cizích ozbrojených silách. V případě, že se na Ukrajinu vydali bez získání této výjimky, za což jim hrozí trestní stíhání, mohou zpětně požádat o abolici, kterou ještě spolupodepisuje předseda vlády. Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od předloňského 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. "Prezident republiky dosud vyslovil 20 souhlasů se vstupem českých občanů do ozbrojených sil Ukrajiny. Nevyhověl 56 žádostem. Jednalo se o odmítnutí na základě nedoporučujících stanovisek ministerstva vnitra či ministerstva obrany," uvedla Hromádková. Kancelář prezidenta republiky zároveň podle mluvčí chce proces udělování souhlasu ve spolupráci s ministerstvy upravovat, aby byl flexibilnější. Česká diplomacie eviduje čtyři české občany, kteří padli v bojích na území Ruskem napadené země.