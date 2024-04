Pavel: EU je největším mírovým projektem v historii kontinentu

EU je největším mírovým projektem v historii kontinentu, členství v unii a v NATO je základem naší svobody, prosperity a bezpečnosti, řekl prezident Petr Pavel na dnešní konferenci na Pražském hradě ke 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie. Chce-li Česko hrát pomyslnou první ligu v Evropě, logicky se nabízí například přijetí eura, uvedl. Nespokojení jsou ti, kteří jím neplatí, dodal.

Podle něj členství v EU umožnilo Česku pozvednout města a vesnice, díky fondům se modernizují železnice, silnice, obnovují památky či staví školy. Mezi výzvy a problémy EU řadí prezident Pavel zejména zbytečnou byrokracii, těžkopádnost a často i nesrozumitelnost. O přínosech a výzvách Evropské unie pro Česko a další členské státy dnes na Pražském hradě hovořil také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Ten uvedl, že EU není nezničitelná, je potřeba ji chránit. V době, kdy je válka zpět v Evropě, je dle něj třeba jednat rozhodně.

Akce připomíná 20 let od vstupu do EU. Česko se spolu se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a dalšími šesti evropskými státy stalo členem unie 1. května 2004. Konference "20 let Česko v EU: Vize pro rozšířenou Evropu" je vyvrcholením řady akcí pořádaných při příležitosti výročí. Součástí je i dnešní večerní koncert České filharmonie v pražském Rudolfinu.